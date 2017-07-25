الحريري: أمريكا يمكنها المساعدة في إنهاء الأزمة القطرية

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد يمكنها المساعدة في حل أزمة قطر، مشيرا إلى أن الحوار أفضل السبل لتحسين العلاقات بين قطر والسعودية.