البيت الأبيض: ترامب يدعم فرض عقوبات ضد روسيا

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لوكالة سبوتنيك: "إن الرئيس ترامب يدعم مسألة فرض عقوبات صارمة ضد كوريا الشمالية وإيران وروسيا، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يدرس مشروع قانون مجلس النواب وينتظر الحزمة التشريعية النهائية على طاولة الرئيس".
يذكر أن مشروع القانون يقتضي للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية لرفع العقوبات وإعطاء الكونغرس الكلمة الأخيرة بهذه المسائل، فضلا عن ذلك تدوين مشروع القانون لإعطاء القوة القانونية للعقوبات التي تم العمل بها على أساس الأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، وهذا إلى حد ما سيعقد بشكل كبير أي آفاق لرفع العقوبات، بغض النظر عن كيفية تشكيل العلاقات الأمريكية الروسية في المستقبل القريب.
وصوت لصالح القرار 419 عضوا بمجلس النواب مقابل 3 ضد مشروع القرار.
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