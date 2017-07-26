ترامب يهدد إيران بمشاكل كثيرة في حال لم تمتثل للاتفاق النووي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بمشاكل كثيرة في حال لم تمتثل طهران للاتفاق الموقع مع المجتمع الدولي بما يخص برنامجها النووي.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في حديث أمام مؤيديه بولاية أوهايو: "في حال لم يتم احترام هذه الصفقة كما ينبغي احترامها، سيكون لديهم [إيران] الكثير، الكثير من المشاكل — أنا أضمن لكم هذا".

© REUTERS/ Kyle Terada البيت الأبيض: ترامب توصل لقناعة كاملة بأن الاتفاق النووي مع إيران صفقة سيئة

وإشارة إلى ان الصفقة كانت مربحة جدا، لدرجة ان الإيرانيين "لم يستطيعوا أن يصدقوا أنفسهم" فلذلك شكروا الإدارة السابقة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي وافقت على هذه الاتفاقية.

يذكر أن سلسلة من المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا) من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد توجت في منتصف تموز/يوليو 2015، باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة، ومن شأن تنفيذها، أن ترفع تماما عن إيران، كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة.

ومع ذلك، تبقي الولايات المتحدة على عقوباتها بحق طهران بسبب برنامجها النووي وقضايا حقوق الإنسان وللاشتباه بضلوع إيران في تمويل الإرهاب.