ترامب: سأشعر بالاندهاش في حال التزمت إيران بالاتفاق النووي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيشعر بالاندهاش في حال تبين امتثال إيران للاتفاق النووي عندما يحين موعد إعادة التقييم مجددا خلال ثلاثة أشهر.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة معه صحيفة "وول ستريت جورنال"، ردا على سؤال هل تعتزم الإدارة الأمريكية أن تؤكد للمرة الثالثة على أن إيران امتثلت لتنفيذ اتفاقها، كما فعلت إدارة ترامب خلال المرتين السابقتين: "نحن نجري الكثير من المتابعات، لكني سأشعر بالاندهاش في حال إيران التزمت بالشروط".

© Sputnik. Sergei Guneev ترامب يهدد إيران بمشاكل كثيرة في حال لم تمتثل للاتفاق النووي

ويتعين على الرئيس أن يخطر للكونغرس كل ثلاثة شهور عن امتثال إيران للاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

يذكر أن سلسلة من المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين (روسيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا) من جهة، وإيران من جهة أخرى، قد توِجت في منتصف تموز/يوليو 2015، باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة، ومن شأن تنفيذها، أن ترفع تماما عن إيران، كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة.

ومع ذلك، تبقي الولايات المتحدة على عقوباتها بحق طهران بسبب برنامجها النووي وقضايا حقوق الإنسان وللاشتباه بضلوع إيران في تمويل الإرهاب.