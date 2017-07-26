أمريكا ترحب بتفكيك أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل الحرم القدسي

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بتفكيك أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل الحرم القدسي في مدينة القدس القديمة.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لوكالة "سبوتنيك": "إسرائيل أزالت مؤخرا أجهزة الكشف عن المعادن والكاميرات التي وضعتها عند مدخل الحرم القدسي في مدينة القدس القديمة، على الرغم من حاجتها لتعزيز الأمن على جبل الهيكل (الحرم الشريف)، عقب مقتل 2 من ضباط الشرطة الإسرائيلية في هذا المكان بتاريخ 14 تموز / يوليو".

© REUTERS/ RONEN ZVULUN القوات الإسرائيلية تهاجم المصلين بعد صلاة العشاء في محيط المسجد الأقصى

وأضافت ساندرز" الولايات المتحدة ترحب بجهود إسرائيل للحفاظ على الأمن وتخفيف حدة التوتر في المنطقة".

هذا وتشهد مدينة القدس منذ نحو أسبوعين، توتراً شديدا في أعقاب مقتل ثلاثة فلسطينيين واثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية باشتباك مسلح وقع داخل باحات المسجد الأقصى.

وازدادت حدة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي باشتباكات في القدس وفي أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.