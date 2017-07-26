إرتفاع عدد قتلى انهيار المبنى السكني بمدينة مومباي الهندية إلى 17 شخصا

أعلنت إدارة مكافحة الحرائق بالهند عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا، جراء انهيار مبنى سكني في مدينة مومباي الهندية، وجاء ذلك فقا وكالة "أني".

نيودلهي — سبوتنيك. يشار إلى أن الحادثة وقعت صباح يوم الثلاثاء بالقرب من منطقة غاتكوبار في شمال شرق مومباي، بمبنى سكني مكون من 4 طوابق، بالإضافة إلى الشقق السكنية، عيادة خاصة، لكن عدد المرضى كان فيها قليلا بسبب الإصلاحات ومع ذلك، نتيجة للحادثة حوالي 30 شخصا كانوا تحت الأنقاض.

At least 12 people killed when a four-story building collapsed in suburb of Mumbai Tuesday morning, authorities say https://t.co/SRYL7fN4uC pic.twitter.com/4TTLgXDHIi — CNN (@CNN) July 25, 2017

هذا وفي وقت سابق تم الإعلان عن 7 قتلى.