بالصور...المعارضة في فنزويلا تبدأ إضرابا لمدة يومين للضغط على الرئيس

وفي الأسبوع الماضي شارك الملايين في إضراب لمدة 24 ساعة شمل إغلاق المؤسسات والتزام العائلات منازلها وإغلاق الشوارع أو هجرها عبر مناطق من فنزويلا.
قال المشرع المعارض والناشط، خوان ريكويسنس، أمس الثلاثاء، "اعتبارا من السادسة صباح الغد سنصيب الحياة بالشلل في هذا البلد… لنظهر لنيكولاس مادورو وجماعته عدم وجود أي حب لهم في أي مكان في فنزويلا أو العالم".
وتصف المعارضة الجمعية التأسيسية التي يريد مادورو تشكيلها بأنها مهزلة تهدف بوضوح إلى إبقائه في السلطة وإنها سترسخ لحكم الفرد في البلاد.
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