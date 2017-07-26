بالصور...المعارضة في فنزويلا تبدأ إضرابا لمدة يومين للضغط على الرئيس

تبدأ المعارضة في فنزويلا إضرابا عاما لمدة يومين، اعتبارا من اليوم الأربعاء، في مسعى أخير للضغط على الرئيس، نيكولاس مادورو للتخلي عن انتخاب جمعية تأسيسية في مطلع الأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي شارك الملايين في إضراب لمدة 24 ساعة شمل إغلاق المؤسسات والتزام العائلات منازلها وإغلاق الشوارع أو هجرها عبر مناطق من فنزويلا.

© REUTERS/ Carlos Eduardo Ramirez المعارضة في فنزويلا

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins المعارضة في فنزويلا

قال المشرع المعارض والناشط، خوان ريكويسنس، أمس الثلاثاء، "اعتبارا من السادسة صباح الغد سنصيب الحياة بالشلل في هذا البلد… لنظهر لنيكولاس مادورو وجماعته عدم وجود أي حب لهم في أي مكان في فنزويلا أو العالم".

© REUTERS/ Andres Martinez Casares المعارضة في فنزويلا

© AFP 2017/ FEDERICO PARRA المعارضة في فنزويلا

وتصف المعارضة الجمعية التأسيسية التي يريد مادورو تشكيلها بأنها مهزلة تهدف بوضوح إلى إبقائه في السلطة وإنها سترسخ لحكم الفرد في البلاد.