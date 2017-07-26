الغرفة التجارية الأمريكية في موسكو: وسط الأعمال الأمريكي يعتبر العقوبات الجديدة ضد روسيا خطأ

أكد رئيس الغرفة التجارية الأمريكية في روسيا، أليكسي رودزيانكو، أن الوسط التجاري الأمريكي في روسيا يعتبر أنه من الخطأ فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA البيت الأبيض: ترامب يدعم فرض عقوبات ضد روسيا

وقال رودزيانكو لـ"سبوتنيك": "نحن نعتبر دوما أن العقوبات هي الحل الخاطئ. ويمكن الاستنتاج من قراءة الصحف الأمريكية أن الأسباب التي أدت إلى تمرير القانون متعلقة أولا بالرئيس الأمريكي، وبقدر أقل تتعلق بروسيا نفسها".

ويذكر أن مشروع القانون يهدف للحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي لرفع العقوبات وإعطاء الكونغرس الكلمة الأخيرة بهذه المسائل، فضلا عن ذلك تدوين مشروع القانون لإعطاء القوة القانونية للعقوبات التي تم العمل بها على أساس الأوامر التنفيذية للرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، وهذا إلى حد ما سيعقد بشكل كبير أي آفاق لرفع العقوبات، بغض النظر عن كيفية تشكيل العلاقات الأمريكية الروسية في المستقبل القريب.