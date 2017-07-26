سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يبحث في بكين الأمن الاستراتيجي

أعلن مجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الأربعاء، أن سكرتير المجلس، نيكولاي باتروشيف، سيجري، خلال زيارة عمل إلى الصين ابتداء من اليوم، مشاورات في مجال استقرار الأمن الاستراتيجي.

© AP Photo/ Andy Wong صحيفة صينية: أستراليا تتجسس على سفارة بكين

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان عن المكتب الإعلامي للمجلس بهذا الصدد، اليوم: "سيجري نيكولاي باتروشيف في بكين مشاورات حول قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي مع عضو مجلس الدولة يان تزيتشي، والمشاورات ستكون في إطار الآلية الخاصة بالأمن العام والعدالة والقانون مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، مان تزيانجو، بالإضافة إلى أنه سيشارك في لقاء المندوبين الساميين لدول البريكس الذين يشرفون على القضايا الأمنية".

ويذكر أن المشاورات الروسية الصينية السابقة في مجال الأمن جرت في بكين في أيلول/ سبتمبر عام 2016 الماضي. وناقش الطرفان آنذاك القضايا الأمنية المتعلقة بسير الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي، وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى. كما اهتم الطرفان بشكل خاص بمسألة ضمان الأمن في إقليم آسيا (المحيط الهادئ) كما في شبه الجزيرة الكورية.

وعلاوة على ذلك، قام الطرفان وقتئذ بتبادل وجهات النظر حول مستوى التعاون القائم بينهما في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة سير التعاون الثنائي في المجالين العسكري والعسكري التقني.