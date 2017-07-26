روحاني ردا على العقوبات الأمريكية: سنواصل تطوير قوتنا الدفاعية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء 26 يوليو/تموز، أن بلاده ستواصل تطوير سلاحها الدفاعي وذلك تعقيبا على العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران.

© Sputnik. Said Tsarnaev أول لقطات لإطلاق البحرية الأمريكية النار تجاه سفينة إيرانية (فيديو)

طهران — سبوتنيك. وقال روحاني خلال اجتماعه مع الحكومة:

سنواصل تطوير برنامجنا الدفاعي بغض النظر عن مواقف البعض، فالعقوبات الجديدة تكرار لسابقاتها، سنرد على العقوبات الأمريكية.

وأضاف روحاني:

تكرار العقوبات لن يؤثر علينا وسنواصل طريقنا بكل قوة، وعلى أمريكا أن تتعلم الدرس منذ 40 عاما، الطريق الوحيد للتعامل مع إيران هو احترام حقوق الشعب الإيراني.

في سياق آخر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بمشاكل كثيرة في حال لم تمتثل طهران للاتفاق الموقع مع المجتمع الدولي بما يخص برنامجها النووي.

وقال ترامب في حديث أمام مؤيديه بولاية أوهايو:

في حال لم يتم احترام هذه الصفقة كما ينبغي احترامها، ستواجه إيران الكثير من المشاكل.