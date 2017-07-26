مقتل 26 جنديا أفغانيا وسقوط 80 من عناصر طالبان

سقط 80 مسلحاً من عناصر تنظيم "طالبان" المتشدد بين قتيل ومصاب بمواجهات جرت مع وحدة من الجيش الأفغاني بولاية قندهار جنوب أفغانستان، اليوم الأربعاء 26 يوليو/تموز.

© REUTERS/ Omar Sobhani 35 قتيلا وعشرات الجرحى في انفجار سيارة مفخخة غربي كابول

كابول — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، بأن مجموعات من مسلحي طالبان"، هاجموا، الليلة الماضية، معسكراً لقوات الجيش بمديرية خاكريز في قندهار، فتصدى الجنود بقوة للهجوم، وتمكنوا من إسقاط 80 من مسلحي التنظيم بين قتيل ومصاب، فيما قتل 26 من الجنود.

في سياق آخر، أعلنت الرئاسة الأفغانية، يوم الاثنين الماضي 24 يوليو/تموز، أن مقاتلين من حركة طالبان هاجموا، مساء الأحد، مستشفى في منطقة معزولة في ولاية غور وسط البلاد، مما أوقع 35 قتيلا.