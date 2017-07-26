أوكرانيا تنتظر وصول أسلحة من كل دول العالم

أكد وزير الدفاع الأوكراني، ستيبان بولتوراك، أن كييف، سبق وطالبت مختلف دول العالم بتزويدها بأسلحة دفاعية والآن هي في انتظار قراراتها.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich أوكرانيا بصدد بدء الحصار على القرم

كييف — سبوتنيك. وكتب بولتوراك، اليوم الأربعاء، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعتبر تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة ومعدات عسكرية حديثة مهمة محورية لتحقيق الإصلاح العسكري. ومن هذا المنطلق يعتبر الدعم الذي نحصل عليه من زملائنا الأجانب في هذا الشأن أمرا مهما جدا، ومنذ بداية العدوان الروسي طالبت أوكرانيا مختلف دول العالم بتزويد جيشها بالأسلحة الدفاعية. والآن إننا في انتظار قرارات هذه الدول وسوف نتقبل هذا الدعم قبولا جيدا."

يذكر أنه سبق وأعلن نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال بول سيلفا، أن وزارة الدفاع الأمريكية ما زالت تدرس مسألة تزويد أوكرانيا بأسلحة قاتلة، ومن جانبه صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر، بأن واشنطن تنظر في توريد الأسلحة إلى القوات لأوكرانية التي تشارك في العمليات العسكرية في إقليم دونباس.

هذا ومن جانبها حذرت روسيا، في أكثر من مناسبة من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، بسبب أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد الوضع. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن توريد الأسلحة إلي أوكرانيا من الخارج لن يساهم في تسوية الأزمة في دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك.