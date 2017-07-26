فرنسا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا منافية للقانون الدولي

اعتبرت فرنسا أن موافقة الكونغرس الأمريكي على اعتماد مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يعتبر قرارا منافيا للقانون الدولي.

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باريس — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز:

إن الشق المتعلق بالعقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على أشخاص يتواجدون في الخارج أي خارج الحدود الأمريكية يعتبر أمراً غير شرعيا بنظر القانون الدولي.

وذكرت الخارجية أنّ فرنسا سبق واعترضت مرارا على مثل هذه القرارات، وأضاف البيان:

من أجل الوقاية من آثار مفعول القرار الأمريكي المتعلق بالعقوبات التي تتجاوز الحدود من الضروري أن نعمل على اعتماد وتفعيل أجهزتنا الوطنية وتفعيل الأجهزة الأوروبية، وستناقش فرنسا التبعات المحتملة للعقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا مع المفوضية الأوروبية والشركاء الأوروبيين.