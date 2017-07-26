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14:46 26 يوليو/ تموز 2017
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    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي

    الخارجية الإيرانية: أمريكا عليها التزامات في الاتفاق النووي ويجب أن تقوم بها

    © Sputnik.
    العالم
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    قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن أمريكا عليها التزامات في الاتفاق النووي ويجب أن تقوم بها، مؤكدة أنه لا يمكن لأي قانون أن يمنع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تعزيز قدراتها الدفاعية.

    بول ريان
    © REUTERS/ JOSHUA ROBERTS
    رئيس مجلس النواب الأمريكي يريد "تحركا" بشأن عقوبات جديدة على إيران وروسيا
    وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، إن أمريكا عليها التزامات في خطة العمل المشتترك الشاملة (الاتفاق النووي) ويجب أن تلتزم بها، والقوانين الداخلية لايمكن أن تصبح ذريعة لتنصل الدول من مسؤولياتها الدولية، وذلك وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "أرنا".

    وردا علي مشروع قانون مجلس النواب الأمريكي ضد ايران، أدان قاسمي، اليوم االاربعاء، 26 يوليو/تموز، هذا الإجراء غير القانوني والمسيئ وقال إن مجلس النواب الأمريكي وبتصويته علي هذه العقوبات غير النووية وفي حال المصادقة النهائية عليها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذهاسنعتبر ذلك تجاهلًا للاتفاق النووي.

    وأوضاف، قاسمي، أنه وكما التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعهداتها وعملت بها وفقا لتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباعتراف الدول الأعضاء في 5+1، فإنه يتوقع أيضاً من باقي الأطراف سيما الإدارة الأمريكية أن تلتزم بتعهداتها وان تعمل بها.

    وصرح قاسمي بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعمل حاليا علي دراسة نص مشروع القانون الامريكي وتعتقد بان فحوي مشروع القانون ومضمونه لاينطبق مع خطة العمل المشترك الشاملة، لذا وكما أعلن سابقا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بالمثل وفي إطار حماية المصالح الوطنية.

    ووصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، مشروع القانون الأمريكي حول القوات المسلحة والقوة الصاروخية الإيرانية بأنه غير قانوني و لامبرر له، وقال إن السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه المنطقة، هي مكافحة الإرهاب وتعزيز أواصر حسن الجوار وحفظ الأمن الجماعي، كما أن برنامج إيران الصاروخي ينطبق مع قرار مجلس الأمن 2231، ولايمكن لأي قانون أن يمنع إيران من متابعة وتنفيذ سياستها المبدئية في تعزيز قدراتها الدفاعية. 

    وكان مجلس النواب الأمريكي صادق أمس الثلاثاء، علي مشروع قرار بفرض عقوبات علي ايران وروسيا وكوريا الشمالية.

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