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16:17 26 يوليو/ تموز 2017
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    إس - 400

    خبير عسكري: تركيا تقلص اعتمادها على الناتو من خلال شراء منظومة "إس 400" الروسية

    © Sputnik. Dmitry Vinogradov
    العالم
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    قال الخبير العسكري التركي، أوغوز توران، إن شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" لا يعني مواجهة تركيا لحلف الناتو أو انسحابها منه، ولكن أنقرة تسعى إلى تقليص اعتمادها على حلف شمال الأطلسي في المجال العسكري.

    أردوغان
    © REUTERS/
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    وعلق أوغوز في مقابلة مع وكالة أنباء "الأناضول" على شراء تركيا لمنظومة "إس 400" الروسية قائلا "إذا قررت تركيا مغادرة الناتو في المستقبل، فإنه على الأقل، سوف يكون لدى تركيا سلاحا كافيا، ولن تقع في أزمة من الناحية العسكرية. وهذا ماتسعى إليه أنقرة".

    وأشار إلى أن مزايا منظومة الدفاع الروسية "إس 400" أكثر من عيوبها، وشراؤها يعتبر من التدابير اللازمة التي تهدف إلى تغطية احتياجات البلاد في المستقبل.

    كما قام أوغوز بالتعليق أيضا على قلق السلطات الأمريكية إزاء شراء أنقرة منظومة "إس 400" قائلا "من المثير للاهتمام أن الاعتراضات على شراء نظام الدفاع الجوي الروسي أقل مما كانت عليه عندما ناقشت أنقرة شراء منظومة " FD-2000" الصينية. وأعتقد أنه بعد أن تقوم تركيا بتطوير منظومة الدفاع الجوي الخاصة بها " HISAR" سيزداد عدم الرضا، والسبب بسيط، وهو خروج تركيا عن النطاق "المسموح" به".

    صواريخ إس - 400
    © Sputnik. Dmitry Vinogradov
    السفير التركي في روسيا: هناك تقدم في مسألة توريد منظومة "إس 400" إلى تركيا
    وأشار إلى أنه بمساعدة شركة "Eurosam" الفرنسية-الإيطالية، تستمر تركيا في تنفيذ مشروع تطوير نظام دفاع جوي ودفاع صاروخي محلي الصنع.

    وأضاف "سيتم إنتاج "إس 400" في روسيا وتسليمها إلى تركيا، حيث لن تقوم تركيا بالمشاركة في إنتاج هذه المنظومة. ومن ثم سيصل خبراء روس إلى تركيا ويقوموا بتدريب الأتراك على استخدام المنظومة. وهكذا، ستكون أول تجربة لتركيا في استخدام منظومات دفاعية بعيدة المدى غير مصنعة في دول الناتو".

    هذا وكان مدير عام شركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، قد أعلن في بداية حزيران/ يونيو الحالي، أن الطرفين اتفقا على جميع المسائل التقنية، لإبرام العقد. وأشار مساعد الرئيس الروسي، لشؤون التعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، إلى أن روسيا لا ترى عقبات أمام تسليم "إس-400" إلى تركيا بغض النظر عن عضويتها في الناتو.

    وكان كوجين قد ذكر مرارا أن بلاده لا ترى في عضوية تركيا في حلف الناتو عقبة أمام توريد منظومات "إس-400" إليها.

    الكلمات الدلالية:
    إس - 400, الناتو, تركيا, روسيا
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