تيلرسون يعلن أنه لن يترك منصب وزير خارجية الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أنه لن يترك منصبه طالما يسمح بذلك الرئيس، واصفا العلاقة مع دونالد ترامب بأنها "جيدة".

© Sputnik. Grigoriy Sysoev وزير الخارجية الإيراني لا يستبعد إمكانية إجراء محادثات مع تيلرسون

واشنطن — سبوتنيك. وقال تيلرسون، مجيبا على أسئلة الصحفيين قبل الاجتماع مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "أنا لا أريد أن أترك وزارة الخارجية".

وأضاف تيلرسون، ردا على أسئلة الصحفيين، كم من الوقت سوف يبقى في هذا المنصب "طالما، يسمح لي الرئيس".

ووصف العلاقة الحالية مع ترامب بأنها "جيدة".