نتنياهو يتوعد قناة "الجزيرة" بالطرد من إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إنه سيعمل على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس متهما الشبكة الإخبارية التلفزيونية بالتحريض على أعمال العنف التي شهدتها المدينة في الآونة الأخيرة.

© REUTERS/ RONEN ZVULUN تسجيل صوتي مسرب لمكالمة نتنياهو مع قاتل الأردنيين

وشهدت القدس واحدة من أعنف التوترات منذ سنوات إذ يحتج الفلسطينيون على تشديد الإجراءات الأمنية الإسرائيلية عند الحرم القدسي الشريف، وتتابع وسائل الإعلام الأحداث في القدس على نطاق واسع بما في ذلك الجزيرة، بحسب "رويترز".

وكتب نتنياهو في صفحته على موقع فيسبوك باللغة العبرية "تواصل شبكة الجزيرة التحريض على العنف حول جبل الهيكل".

ولم يصدر رد فوري عن الشبكة التي تتخذ من قطر مقرا لها.

أثار تصاعد التوتر ومقتل 3 إسرائيليين و4 فلسطينيين في أعمال عنف يومي الجمعة والسبت قلقا دوليا.

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وأضاف نتنياهو على فيسبوك "تحدثت عدة مرات مع سلطات إنفاذ القانون للمطالبة بإغلاق مكاتب الجزيرة في القدس. وإذا كان هذا لم يحدث بسبب تفسير قانوني فإنني سأعمل على تفعيل التشريع اللازم لطرد الجزيرة من إسرائيل".