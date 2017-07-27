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05:55 27 يوليو/ تموز 2017
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    مجلس الأمن الدولي

    روسيا تصر على ضرورة زيارة الخبراء الدوليين لخان شيخون بسوريا

    © Sputnik. RIA Novosti
    العالم
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    أكد القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بيوتر إيلييتشيف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انتونيو غوتيريس، أن روسيا تصر على ضرورة زيارة الخبراء الدوليين لبلدة خان شيخون السورية لإعداد تقرير عن حادثة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

    الأمم المتحدة — سبوتنيك. وجاء في الرسالة التي تم نشرها على موقع الامم المتحدة، أن الجانب الروسي يصر على زيارة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لبلدة خان شيخون السورية ومطار الشعيرات العسكري، ويدعو إلى عدم الاعتماد على إفادات شهود العيان فقط.

    خان شيخون، 4 أبريل 2017
    © REUTERS/ Ammar Abdullah
    موسكو: أمريكا ليس لديها ما يثبت استخدام دمشق أسلحة كيميائية في خان شيخون
    واعتبر الدبلوماسي الروسي تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا متحيزا، مشيرا إلى أن تجاهل قواعد التحليل غير المتحيز وعدم حضور المنظمات الدولية يعطي للجميع إمكانية استغلال حادثة استخدام السلاح الكيميائي في المنطقة "لأغراضهم العسكرية والسياسية الضيقة".

    يذكر، أن المعارضة السورية المسلحة والولايات المتحدة اتهمت دمشق بشن هجوم كيميائي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية يوم 4 نيسان/أبريل الماضي. ووجهت الولايات المتحدة يوم 7 نيسان/أبريل ضربة صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري السوري دون أن تنتظر إلى إجراء التحقيق في ما حدث.

    أما دمشق فرفضت كافة الاتهامات الموجهة إليها ونفت توجيه أي ضربات هناك، ووصفت الحادث بأنه استفزاز. وأعلنت مرارا أنه تم إتلاف كامل ترسانتها الكيميائية منذ وقت طويل، وانها لم ولن تعتزم استخدام السلاح الكيميائي حتى لو كان موجودا لديها.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تقرير, خبراء, زيارة, استخدام أسلحة كيميائية, الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيرس, خان شيخون, سوريا, روسيا
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