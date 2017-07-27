روسيا تصر على ضرورة زيارة الخبراء الدوليين لخان شيخون بسوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وجاء في الرسالة التي تم نشرها على موقع الامم المتحدة، أن الجانب الروسي يصر على زيارة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لبلدة خان شيخون السورية ومطار الشعيرات العسكري، ويدعو إلى عدم الاعتماد على إفادات شهود العيان فقط.
يذكر، أن المعارضة السورية المسلحة والولايات المتحدة اتهمت دمشق بشن هجوم كيميائي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية يوم 4 نيسان/أبريل الماضي. ووجهت الولايات المتحدة يوم 7 نيسان/أبريل ضربة صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري السوري دون أن تنتظر إلى إجراء التحقيق في ما حدث.
أما دمشق فرفضت كافة الاتهامات الموجهة إليها ونفت توجيه أي ضربات هناك، ووصفت الحادث بأنه استفزاز. وأعلنت مرارا أنه تم إتلاف كامل ترسانتها الكيميائية منذ وقت طويل، وانها لم ولن تعتزم استخدام السلاح الكيميائي حتى لو كان موجودا لديها.
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