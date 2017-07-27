الصين تقرر زيادة سرعة "قطارات الطلقة" إلى 350 كم في الساعة

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الخميس، أن البلاد تعتزم زيادة سرعة قطارات الطلقة فائقة السرعة لما يصل إلى 350 كيلومترا في الساعة وذلك بعد ست سنوات من حادث مروع للسكك الحديدية دفع السلطات إلى إبطاء سرعة القطارات.

وقطارات شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين مصممة للسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، لكن بكين أمرت بإبطاء سرعتها إلى ما يتراوح بين 250 و300 كيلومتر في الساعة عام 2011 بعد مقتل أكثر من 30 شخصا في حادث قطار بإقليم تشجيانغ في شرق البلاد. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال موقع "بكين نيوز"، إن الحكومة تعتزم زيادة السرعة بين بكين وشنغهاي في سبتمبر/أيلول الأمر الذي سيخفض فترة التنقل بين المدينتين من نحو ست ساعات حاليا إلى أربع ساعات ونصف الساعة.

ويمكن لقطارات الطلقة من طراز فوشينغ التي كشف عنها النقاب في يونيو/حزيران التنقل بسرعة قصوى تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة.

وتوجد في الصين أطول شبكة سكك حديدية فائقة السرعة في العالم وتتنافس بشدة مع خطوط الطيران المحلية.