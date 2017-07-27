السفارة الإسرائيلية في باكو ترفض الكشف عن تفاصيل اللقاء مع لابشين المحكوم عليه بالسجن

أعلنت السفارة الإسرائيلية في باكو، اليوم الخميس، أنها ترفض الكشف عن تفاصيل لقاء ممثلي السفارة مع المدون لابشين الحامل للجنسيتين الروسية والإسرائيلية، والمحكوم عليه بالسجن في أذربيجان.

باكو — سبوتنيك. وجاء في بيان السفارة، اليوم "يحق لكل مواطن أن يتوجه بمثل هذه الطلبات(الترحيل إلى إسرائيل)، لا يمكننا الكشف عن تفاصيل اللقاء بين ألكسندر لابشين وممثلين عن السفارة الإسرائيلية في أذربيجان. إنها مسألة شخصية خاصة بألكسندر لابشين، ونحن لا يمكننا إبلاغكم بهذا الشأن".

© AP Photo/ Dan Balilty, Pool نتنياهو يتوعد قناة "الجزيرة" بالطرد من إسرائيل

وكان محامي لابشين، إدوارد تشيرنين، قد أفاد "سبوتنيك"، يوم أمس الأربعاء، أن موكله قدم طلبا بترحيله إلى إسرائيل (لقضاء فترة عقوبته في سجن إسرائيلي).

يذكر أن المواطن ألكسندر لابشين، والذي يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، كتب في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 2016، بأنه اعتقل في مينسك بطلب من سلطات أذربيجان، حيث تم وضعه هناك في "القائمة السوداء"، بسبب زيارة قام بها سابقاً، بدون موافقة السلطات الأذربيجانية، إلى جمهورية "قره باخ"، غير المعترف بها، وذلك لأن هذا الشخص "لابشين"، ممنوع من الدخول إلى أذربيجان.

وكانت محكمة باكو قد أصدرت، في تموز/يوليو الجاري، حكما بسجن لابشين لمدة 3 سنوات.

وقد سبق أن ألقي القبض على المدون لابشين، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية في مينسك في منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر 2016، في عاصمة بيلاروس مينسك، بناء على طلب تقدمت به أذربيجان، حيث ضم اسمه إلى القائمة السوداء بسبب زيارة قام بها إلى جمهورية قره باخ الجبلية المعلنة من جانب واحد، والتي يقوم لابشين — كونه محاميا بالدفاع عن مصالحها، وذلك دون الحصول على موافقة من الجانب الأذربيجاني. وفيما بعد تم ترحيل لابشين من مينسك إلى باكو.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية من جانبها، في تعليق بهذا الخصوص، أنها تعارض ترحيل المواطن الروسي إلى أية دولة أخرى.