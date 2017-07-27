اعتراف بريطاني عن السلاح الروسي

أعلن المتحدث باسم القوات البحرية البريطانية، بول بيرك، أن روسيا تمتلك صواريخ مميزة وتعد الأسرع والأكفأ في العالم.

© AP Photo/ Chris Hondros, Pool, سبب غريب كاد يدفع بريطانيا لإرسال قوات خاصة لمواجهة صدام حسين

وقال بول بيرك "القيادة العسكرية البريطانية تراقب عن كثب بتأن ودقة تطوير روسيا للأسلحة الحديثة ومنها الصواريخ التي تخرق الصوت"، وجاء تصريح المتحدث البريطاني خلال ندوة للقيادة الاستراتيجية الأمريكية في ولاية نبراسكا الأمريكية.

وأضاف بيرك "اليوم، بريطانيا عاجزة عن صنع صواريخ مماثلة كتلك التي تصنعها روسيا".

وأشار بيرك أن بريطانيا تشعر بأزمة كبيرة، اليوم، نتيجة صعوبة اللحاق بالتطور الذي تشهده الأسلحة الروسية، وهذا الأمر يضع البلاد وجيشها في خطر وجودي.