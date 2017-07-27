ماكرون يفتح باب اللجوء السياسي في ليبيا ابتداء من الصيف الجاري

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا قررت إنشاء مراكز تفتيش لطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.

© AP Photo/ Libyan armed forces حفتر والسراج يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا خلال لقاء باريس

وقال ماكرون، أثناء زيارته لأحد مراكز إيواء اللاجئين في مدينة أورليان الفرنسية، اليوم الخميس، 27 يوليو/تموز، إن "الهدف هو إنشاء مراكز في ليبيا من أجل طالبي اللجوء، لأننا نريد تجنب أن يخاطر الناس بحياتهم ليصلوا لأوروبا".

وأِضاف "بعض الناس يحق لهم طلب اللجوء ونحن سنذهب لليبيا لإحضارهم، وسنقوم بذلك هذا الصيف مع ومن دون مساعدة أوروبا".

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اتفقا الثلاثاء الماضي 25 يوليو/ تموز، في فرنسا، على الالتزام بوقف مشروط لإطلاق النار وإجراء انتخابات، وذلك في إعلان مشترك عقب محادثات جرت قرب باريس.

والتزم الزعيمان، عقب المحادثات التي استضافها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بوقف إطلاق النار وبتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب.