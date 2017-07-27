الاتحاد الأوروبي يطلق برنامج مساعدات إنسانية جديد للاجئين في ألمانيا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان الصحفي الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية، نقلاً من حديث المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية، خريستوس ستيليانيديس، اليوم "يتلخص هدف هذه المشاريع الجديدة في مساعدة اللاجئين للخروج من المخيمات إلى أماكن عيش عادية لقضاء حياة طبيعية وهادئة".

هذا ويطلق على البرنامج اسم "إيستيا"، وأحد مشاريعه الذي سيطلق بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هو مساعدة اللاجئين وعائلاتهم للحصول على أماكن للعيش، يصل عددها إلى 22 ألف مكان إقامة، ومن المتوقع أن يزيد عدد اللاجئين الذين يعيشون بالإيجار حتى نهاية عام 2017، حتى 30 ألف شخص.

يذكر أن أوروبا تعيش في الوقت الحاضر الأزمة الأكثر شدة في مجال الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية. ويعود ذلك للنزاعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها قبل كل شيء دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا ووفقا للمعلومات التي سبق وأعلنتها منظمة الهجرة الدولية في بداية حزيران/يونيو الماضي، فقد زاد عدد المهاجرين، الذين وصلوا إلى أوروبا بحرا منذ بداية العام الحالي عن 100 ألف شخص. بينهم 85 في المئة وصلوا إلى إيطاليا.