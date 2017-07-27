البيت الأبيض: هذا هو موقف ترامب من العقوبات على روسيا

كشف مدير الاتصالات في البيت الأبيض، أنطوني سكاراموتشي، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، عن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العقوبات الجديدة التي فرضها الكونغرس على روسيا.

© AFP 2017/ Saul Loeb ترامب: سأشعر بالاندهاش في حال التزمت إيران بالاتفاق النووي

وقال سكاراموتشي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ترامب قد يرفض مشروع قانون فرض عقوبات جديدة على روسيا أو يوقعه بشكله الحالي أو ينحيه لمناقشة تدابير أكثر صرامة.

وتابع، قائلا

"هو قد يقرر رفض العقوبات ليكون مع الروس بدلا من الكونغرس. وهو قد لا يرفض العقوبات: قد يوقع العقوبات تماما كما هي أو قد يرفض العقوبات ويتفاوض على صفقة أكثر صرامة ضد الروس".