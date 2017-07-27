الرئيس الفنلندي يدعو للحوار مع روسيا لتوفير الأمن في البلطيق

أعلن الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، اليوم الخميس 27 يوليو/تموز، عقب لقائه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، تفعيل العلاقات الثنائية بين بلاده وروسيا.

© Sputnik. Sergei Guneev بوتين يزور فنلندا بدعوة من رئيسها

سافونلينا، 27 يوليو — سبوتنيك. وقال الرئيس الفنلندي:

في الوقت الراهن، وكما يليق بالجيران الجيدين، لدينا علاقات واتصالات ثنائية كثيرة، نحن نلحظ أيضا انتعاش ما، وتفعلي لهذه العلاقات، نظرا لأن الأمور على المستوى الاقتصادي تسير أفضل فأفضل في كلا البلدين.

وأضاف نينيستو:

التبادل التجاري زاد بشكل ملحوظ بين البلدين.

ودعا الرئيس أيضا، إلى تفعيل التعاون مع روسيا في إطار "البعد الشمالي"، قائلا:

يشهد "البعد الشمالي" الآن فترة من الهدوء بسبب العقوبات، لكني أعتقد أن علينا على كل حال، ألا ننسى هذه المبادرة وهذا البرنامج، على الأقل في افكارنا، علينا أن ندعمه لأنه تم التوصل إلى الكثير من النتائج الجيدة بفضل "البعد الشمالي".