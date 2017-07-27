الولايات المتحدة أوقفت التعاون مع إحدى مجموعات المعارضة في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، رايان ديلون، أن الولايات المتحدة أوقفت للمرة الأولى التعاون مع إحدى مجموعات المعارضة في جنوب سوريا بسبب رفضها محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

© Sputnik. Ronald Zak إيران تمتلك أدلة على دعم أمريكا المباشر لـ"داعش"

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين "اسم المجموعة هي "شوك" (شهداء القريتين)، وكانوا أحد الشركاء الذين كنا نعمل معهم في سوريا، وقد أبلغناهم أن هدفنا في سوريا والعراق الانتصار على "داعش" وفقط، وطلبنا من شركائنا الالتزام بهذه المهمة".

وأوضح المتحدث، أن رفض مواصلة العمل مرتبط بأن مجموعة "شوك" أرادت اتباع أهدافها التي تختلف عن محاربة "داعش" وقد تكون "محاربة النظام أحد هذه الغايات".

وتابع "ولذلك فقد أبلغناهم أننا لا يمكننا أن ندعمهم في حال أرادوا اتباع غايات أخرى تختلف عن محاربة "داعش"، نحن لن نواصل دعم هذه المجموعة".