نتنياهو يدعو إلى إعدام الفلسطينيين منفذي الهجمات

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز، إلى إعدام منفذ عملية الطعن التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين إسرائيليين في مستوطنة حلميش، قبل أسبوع إثر تزايد التوتر في القدس بعد فرض إسرائيل إجراءات أمنية جديدة لدخول المصلين المسجد الأقصى.

© AFP 2017/ Patrick Hertzog العاهل الأردني يطالب نتنياهو بمحاكمة حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية

القدس — سبوتنيك. وقال نتيناهو خلال حديثه مع أفراد أسرة الضحايا الذي قام بزيارتهم اليوم، عبر "تويتر":

عقوبة الإعدام بالنسبة للإرهابيين، آن الآوان لتنفيذها في الحالات القاسية، دون أن نتجاوز القانون، لا يجب أن يسمح لمثل هؤلاء أن يبتسموا مرة أخرى، هذا موقفي وموقف حكومتي.

في سياق آخر، اندلعت مواجهات بين المصلين والقوات الإسرائيلية، اليوم في باحات المسجد الأقصى، أصيب خلالها عشرات المواطنين، بعضهم تعرض للضرب وأصيب بكسور فيما أصيب آخرون بالرصاص المطاطي وغاز الفلفل وقنابل الصوت.