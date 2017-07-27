نتنياهو يأمر بتعزيز قوات حرس الحدود في القدس

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، بتعزيز قوات حرس الحدود الإسرائيلي في مدينة القدس.

ذكر موقع "مفزاك" الإسرائيلي، أن نتنياهو أمر بتعزيز قوات حرس الحدود داخل المسجد الأقصى ومدينة القدس بعد مشاورات أمنية أجراها مع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خشية من انفجار الأوضاع بعد صلاة الجمعة غدا.

© REUTERS/ MUAMMAR JAMEL AWAD مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه باحات المسجد الأقصى مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمصليين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 96 فلسطينياً في المواجهات مع القوات الإسرائيلية منذ بداية دخول المسجد الأقصى، مشيرةً إلى أن جميع الإصابات تم علاجها ميدانياً.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت أبواب المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه بعد دخول آلاف الفلسطينيين لأداء صلاة العصر.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أزالت فجر اليوم البوابات الإلكترونية والجسور الخاصة بالكاميرات من أمام المسجد الأقصى، بعد 12 يوما من اعتصام المقدسيين أمام أبواب المسجد ورفضهم للدخول في ظل الإجراءات الإسرائيلية الجديدة.