سفن حربية صينية إلى روسيا للمشاركة في عرض عسكري

قال قائد أسطول بحر البلطيق، المقدم رومان مارتوف، إن السفن الحربية الصينية، التي شاركت في المناورات الروسية-الصينية الدولية "التعاون البحري 2017" في بحر البلطيق، وصلت إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في العرض العسكري - البحري بمناسبة يوم القوات البحرية.

كالينينغراد — سبوتنيك. وقال مارتوف "السفن الروسية التي شاركت في المناورات موجودة الآن في القاعدة الدائمة في بالتيسك. ووصلت أطقم السفن الصينية إلى مرسى شميت في سان بطرسبورغ"

وبدأت المناورات يوم السبت الماضي في القاعدة العسكرية البحرية الرئيسية لأسطول بحر البلطيق في مدينة بالتيسك. وشاركت مجموعة سفن حربية صينية في المناورات بقيادة المدمرة "خيفاي"، بالإضافة إلى الفرقاطة "يونتشن" وسفينة الإمداد "لوماخو". من الجانب الروسي شاركت في المناورات طرادات "ستيريغوشي" و"بويكي"، وقاطرة إنقاذ فضلا عن الطيران الحربي.