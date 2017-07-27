الخارجية الأمريكية: إطلاق إيران صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا استفزاز وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناويرت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إطلاق إيران صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا استفزاز وانتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي.

وقالت ناويرت "نحن نعتبر هذا الأمر انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي…واستمرارا لتطوير الصواريخ البالستية. ونحن لا نزال قلقين من دعم إيران للإرهاب. ونقيم هذا العمل (إطلاق صاروخ) كعمل استفزازي يقوض الأمن في المنطقة وحول العالم".

يشار إلى أن إيران اختبرت مركبة الإطلاق الفضائية "سيمورغ فينيكس"، التي يمكن استخدامها لإرسال أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس 27 يوليو/ تموز، أن "مركز الإمام الخميني للفضاء افتتح رسمياً بالاختبار الناجح لمركبة الإطلاق الفضائية سيمورغ".