الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية لفرض عقوبات جديدة على روسيا

تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، عقب مجلس النواب، قانونا لفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وجاء ذلك وفقا لنتائج التصويت .

واشنطن — سبوتنيك. وصوت لصالح القانون الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100.

هذا وفي وقت سابق صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح هذا المشروع، حيث صوت لصالح القرار 419 عضوا، بينما صوت 3 أعضاء ضد هذا القرار.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA البيت الأبيض: ترامب يدعم فرض عقوبات ضد روسيا

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد وافق يوم 15 حزيران/ يونيو الجاري، بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات ضد روسيا، كما يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي على رفع هذه العقوبات، ويتعلق هذا القرار بـ"مبيعات الغاز المسال الأمريكي والضغط على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية"، بهدف "العمل في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة".

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الجديدية المفروضة على روسيا تشمل، على وجه الخصوص، تقليص المدة القصوى لسوق تمويل المصارف الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 14 يوما، وتقليص مدة إقراض شركات قطاع النفط والغاز الخاضعة للعقوبات — لمدة تصل إلى 30 يوما. ومن المقترح أيضا النظر في إمكانية توسيع نطاق القيود المفروضة على الدين السيادي لروسيا الاتحادية.

يذكر أن مشروع القانون يجب أن يرفع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه، الذي يحق له استخدام حق الفيتو ضده. وفي حال اعتمدت هذه العقوبات الجديدة ستكون الأشمل والأوسع منذ منذ بداية عام 2014، بسبب الأحداث في القرم وأوكرانيا وبما يسمى "بالتدخل الروسي" بالانتخابات الأمريكية قد اتخذت حزمة من التدابير ضد الأفراد والشركات الروسية.