الشيوخ الأمريكي يصوت بأغلبية لفرض عقوبات جديدة على روسيا

واشنطن — سبوتنيك. وصوت لصالح القانون الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100.
هذا وفي وقت سابق صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح هذا المشروع، حيث صوت لصالح القرار 419 عضوا، بينما صوت 3 أعضاء ضد هذا القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الجديدية المفروضة على روسيا تشمل، على وجه الخصوص، تقليص المدة القصوى لسوق تمويل المصارف الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 14 يوما، وتقليص مدة إقراض شركات قطاع النفط والغاز الخاضعة للعقوبات — لمدة تصل إلى 30 يوما. ومن المقترح أيضا النظر في إمكانية توسيع نطاق القيود المفروضة على الدين السيادي لروسيا الاتحادية.
يذكر أن مشروع القانون يجب أن يرفع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه، الذي يحق له استخدام حق الفيتو ضده. وفي حال اعتمدت هذه العقوبات الجديدة ستكون الأشمل والأوسع منذ منذ بداية عام 2014، بسبب الأحداث في القرم وأوكرانيا وبما يسمى "بالتدخل الروسي" بالانتخابات الأمريكية قد اتخذت حزمة من التدابير ضد الأفراد والشركات الروسية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)