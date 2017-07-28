الخارجية الأمريكية تصدر أمرا بمغادر عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين فنزويلا

أصدرت الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة، أمرا لعائلات الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة فنزويلا، فضلا عن الإخلاء الطوعي للدبلوماسيين.

© AP Photo/ Ariana Cubillos رئيس فنزويلا يعقد اجتماعا لمجلس الدفاع بعد تصريحات ترامب

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "تحذر الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى فنزويلا بسبب الاضطرابات الاجتماعية والجريمة المنظمة، فضلا عن النقص الكبير في المواد الغذائية و الأدوية".

وبحسب البيان، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها تُعلم بهذا التحذير المواطنين الأمريكيين، أن الوزارة أوعزت يوم 27 يوليو/تموز، لأفراد عائلات الدبلوماسيين مغادرة فنزويلا، فضلا عن المغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية من السفارة الأمريكية في كراكاس".