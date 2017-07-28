وزيرة الدفاع اليابانية تقدم استقالتها عقب فضيحة وثائق

أعلنت وزيرة الدفاع اليابانية، تومومي إينادا، اليوم الجمعة، أنها قدمت استقالتها عقب فضيحة تقارير إعلاميه تشير إلى أن مسؤولي الدفاع حاولوا إخفاء وثائق حول تعرض قوات حفظ السلام اليابانية للخطر بسبب تدهور الوضع الأمني في جنوب السودان.