روسيا والصين وإيران يشاركون بجميع مسابقات "الجيش–2017"

موسكو — سبوتنيك، ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن ممثل جيش التحرير الشعبي الصيني، العقيد تانا انشواو، قوله: إن "الدول الثلاث، ستشارك في جميع مسابقات الجيش-2017 الأربعة، التي ستجري هذا العام في الصين، مشيرا إلى أن الدول هي روسيا والصين وإيران".
وأضاف، أن بيلا روسيا وفنزويلا ومصر وأوزبكستان سوف يشاركون بمسابقتين، فضلا عن مشاركة أنغولا وزمبابوي بمسابقة واحدة.
هذا وقد ووجهت دعوات رسمية للمشاركة في ألعاب الجيش الدولية- 2017 ، إلى ممثلي أكثر من 70 بلدا، وأكد 28 منهم مشاركتهم. فيما بلغ عدد المشاركين هذا العام أكثر في مرة ونصف المرة مما كان عليه في 2016.
وسيقام الافتتاح الرسمي للألعاب في 29 تموز/ يوليو، في حديقة "باتريوت" وتختتم الألعاب في 12 آب/أغسطس في ميدان "آلابينو".
يذكر أن مسابقات الألعاب العسكرية الدولية "جيش — 2016" جرت في روسيا وكازاخستان. وبلغ عدد الفرق العسكرية التي شاركت في 23 مسابقة في إطار هذه الألعاب 121 فريقا من 19 دولة من دول العالم.
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