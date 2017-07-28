روسيا والصين وإيران يشاركون بجميع مسابقات "الجيش–2017"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، ان روسيا والصين وإيران، سيشاركون بالمسابقات الأربعة للألعاب الجيش الدولية - 2017.

موسكو — سبوتنيك، ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن ممثل جيش التحرير الشعبي الصيني، العقيد تانا انشواو، قوله: إن "الدول الثلاث، ستشارك في جميع مسابقات الجيش-2017 الأربعة، التي ستجري هذا العام في الصين، مشيرا إلى أن الدول هي روسيا والصين وإيران".

© Photo/ Russian Defense Ministry الجيش الروسي

وأضاف، أن بيلا روسيا وفنزويلا ومصر وأوزبكستان سوف يشاركون بمسابقتين، فضلا عن مشاركة أنغولا وزمبابوي بمسابقة واحدة.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv قوات الإنزال الجوي الروسية "تيرميناتور" لمروحيات (مي-8 أ ام تي اش) التابعة لقوات الإقليم الجنوبي من الجيش الروسي خلال التدريبات العسكرية في كراسنودارسكي كراي

هذا وقد ووجهت دعوات رسمية للمشاركة في ألعاب الجيش الدولية- 2017 ، إلى ممثلي أكثر من 70 بلدا، وأكد 28 منهم مشاركتهم. فيما بلغ عدد المشاركين هذا العام أكثر في مرة ونصف المرة مما كان عليه في 2016.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv قوات الإنزال الجوي الروسية "تيرميناتور" لمروحيات (مي-8 أ ام تي اش) التابعة لقوات الإقليم الجنوبي من الجيش الروسي خلال التدريبات العسكرية في كراسنودارسكي كراي

وسيقام الافتتاح الرسمي للألعاب في 29 تموز/ يوليو، في حديقة "باتريوت" وتختتم الألعاب في 12 آب/أغسطس في ميدان "آلابينو".

arms-expo الجنود الروس خلال المناورات مع مصر عن قرب

يذكر أن مسابقات الألعاب العسكرية الدولية "جيش — 2016" جرت في روسيا وكازاخستان. وبلغ عدد الفرق العسكرية التي شاركت في 23 مسابقة في إطار هذه الألعاب 121 فريقا من 19 دولة من دول العالم.