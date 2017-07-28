كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا

قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة 28 يوليو/تموز، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا سقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية الخاصة

© Fotolia/ Twindesigner كوريا الشمالية تهدد أمريكا بضربة نووية وقائية

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي"، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا، مع انتصاف الليل، بتوقيت اليابان المحلي، سقطت داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأضافت الإذاعة أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعا لاجتماع طارئ عقب إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ.

ونقلت وكالة أنباء رويتزر عن المتحدث باسم بنتاغون جيف ديفيس قوله في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الوزارة، رصدت إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ باليستي، وأنها تحري تقييما لجمع معلومات إضافية.

وأضاف ديفيس أن الصاروخ أطلق في تمام الساعة 10:45 دقيقة صباحا، بالتوقيت المحلي الشرقي للولايات المتحدة الأميركية، أي الساعة 14:45 دقيقة بتوقيت غرينتش".

وأعلنت لجنة رؤساء هيئات الأركان في القوات المسلحة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية قامت الليلة بتجربة صاروخية جديدة.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن اللجنة:

في تمام الساعة 23.41 من اليوم [17:41 بتوقيت موسكو] قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ يرجح أنه بالستي نحو بحر اليابان.