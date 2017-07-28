مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس بالعاصمة الفنلندية

لقي شخص واحد مصرعه، فيما أصيب آخرون بجروح، إثر حادث دهس استهدف مكانا مكتظا بالناس، وسط العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الجمعة 28 يوليو/ تموز.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت شرطة هلسنكي عبر "تويتر":

قتل شخص واحد فيما أصيب آخرون، يتلقى 4 منهم على الأقل الإسعافات الأولية، وقد وقع الحادث بعدما قام سائق شاحنة باقتحام منطقة مكتظة في العاصمة.

وأضافت الشرطة أن السائق فنلندي الجنسية، في الخمسينات من عمره، وجرى اعتقاله، بينما لا تزال التحقيقات جارية حول دوافع العملية.