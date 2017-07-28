مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث دهس بالعاصمة الفنلندية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت شرطة هلسنكي عبر "تويتر":
قتل شخص واحد فيما أصيب آخرون، يتلقى 4 منهم على الأقل الإسعافات الأولية، وقد وقع الحادث بعدما قام سائق شاحنة باقتحام منطقة مكتظة في العاصمة.
وأضافت الشرطة أن السائق فنلندي الجنسية، في الخمسينات من عمره، وجرى اعتقاله، بينما لا تزال التحقيقات جارية حول دوافع العملية.
Man drives vehicle into group of people in #Helsinki. One killed. Driver arrested. pic.twitter.com/j0OD1B9avJ— Blazing Fury (@FuryBlazing) July 28, 2017
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