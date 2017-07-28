واشنطن مضطرة إلى تقليص عدد الدبلوماسيين في روسيا

أعلن مصدر مطلع أن واشنطن ستضطر إلى تقليص عدد موظفيها في هيئاتها الدبلوماسية في روسيا بنحو 200-300 شخص.

© AFP 2017/ JOEL SAGET موسكو تعامل واشنطن بالمثل

موسكو — سبوتنيك. وأشار المصدر لوكالة "سبوتنيك" إلى أن نحو 600-700 موظف أمريكي حاليا يعملون في روسيا "عددهم 600-700 تقريبا والتقليص سيكون مؤلما".

هذا وطالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بسحب عدد من موظفي السلك الدبلوماسي والفنيين العاملين في روسيا، لكي يطابق عدد الدبلوماسيين الروس الذين يعملون في الولايات المتحدة، حتى 1 أيلول/ سبتمبر، وهذا يعني أن العدد الإجمالي من الموظفين في المؤسسات الدبلوماسية في روسيا سيتقلص لحد 455 شخص.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مصادرة بعض المقرات التي تملكها أمريكا في روسيا: مستودعات على شارع "دوروجنايا" في موسكو والبيت الريفي في منطقة "سيريبرياني بور". وكانت هذه تدابير جوابية على إجراءات الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات جديدة معادية لروسيا. وأعرب السفير الأمريكي عن قلقه تجاه التدابير المتخذة من طرف موسكو.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أصدر يوم الثلاثاء مشروع قانون يشدد العقوبات على روسيا، وإيران وكوريا الشمالية. وتم قبول الوثيقة من قبل مجلس النواب الأمريكي بأكثرية الأصوات. والآن يتم توجيه الوثيقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمتلك حق فيتو للتوقيع.