البنتاغون: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، إن تقييمها خلص إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قطع مسافة 1000 كم تقريبا، وسقط في البحر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.

© REUTERS/ KCNA الكشف عن تفاصيل الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية

وجاء في بيان جيف ديفيس، المتحدث باسم البنتاغون، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "رصدت وزارة الدفاع إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ واحد في تمام الساعة 10:41 بتوقيت أمريكا الشمالية [17:41 بتوقيت موسكو] ونعتبر أنه كان صاروخا عابرا للقارات كما كان متوقعا".

وأضاف أن الإطلاق لا يشكل تهديدا لأمريكا الشمالية.

هذا وقد أعلنت لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية، أن الصاروخ الكوري الشمالي الجديد، حلق لمسافة 1000 كيلومتر، وبلغ أقصى ارتفاع له 370 كليومترا.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن المصدر أنه تم هذه المرة تجربة صاروخ أكثر حداثة يرجح أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.