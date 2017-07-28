وزارة الدفاع الروسية تكشف مواصفات صاروخ أطلقته كوريا الشمالية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مواصفات الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية تتوافق مع المواصفات التقنية التكتيكية للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

وأضافت الوزارة، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية صاروخ باليستي حلق مسافة 732 كيلومترا وعلى ارتفاع 681 كيلومترا وسقط وسط بحر اليابان.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي"، اليوم الجمعة، أن "كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا، مع انتصاف الليل، بتوقيت اليابان المحلي"، سقط داخل المياه الاقتصادية الخالصة".

وأضافت الإذاعة أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دعا لاجتماع طارئ عقب إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ.