صرح ممثل عن وزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا تدعو إلى "اعتماد مبكر" لعقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية على خلفية إطلاق الصاروخ الأخير، وفقا لوكالة "فرانس برس".

© REUTERS/ KCNA الكشف عن تفاصيل الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث "الضغوط الدبلوماسية القصوى فقط، من المرجح، أنها ترغم كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات".

يذكر، أن فرنسا دعت إلى "اعتماد مبكر لعقوبات صارمة" ضد كوريا الشمالية على خلفية الإطلاق الأخير.

وأعلنت لجنة رؤساء هيئات الأركان في القوات المسلحة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية قامت الليلة بتجربة صاروخية جديدة.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن اللجنة "في تمام الساعة 23.41 من اليوم قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ يرجح أنه باليستي نحو بحر اليابان".

وسبق أن تحدثت وسائل إعلام يابانية عن إطلاق لصاروخ في كوريا الشمالية.

وتكرر بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية، بإطلاق صواريخ باليسيتية، وعابرة للقارات، بين الحين والآخر، ما يهدد أمن المنطقة، ويعرقل مساعي إرساء السلام بها.