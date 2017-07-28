ردا على تجربة بيونغ يانغ...أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان صواريخ بالستية

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلاً عن هيئة الاركان المشتركة قولها إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أجرتا عملية إطلاق صواريخ باليستية مشتركة في وقت مبكر من يوم السبت بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة جديدة يوم الجمعة.