بيان مشترك لأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن إيران

أصدرت أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، مساء الجمعة، بيان مشترك بشأن إطلاق إيران لصاروخ في الفضاء.

وحثت الولايات المتحدة وكل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا مساء الجمعة، طهران على وقف إطلاق صواريخ بالستية، وذلك غداة قيام طهران بتجربة لإطلاق صاروخ يحمل اقمارا اصطناعية لوضعها في مدار الأرض.

وفي بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، "نددت" واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بتلك التجربة الصاروخية و"دعوا" إيران "إلى الكف عن القيام بعمليات أخرى لإطلاق صواريخ بالستية و(وقف) البرامج المرتبطة" بهذا البرنامج العسكري المحظور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ويشتبه الغربيون بسعي إيران، عبر استخدام تكنولوجيا الصواريخ التي تحمل أقمارا اصطناعية، إلى تطوير صواريخ بالستية طويلة الأمد قادرة على حمل شحنات تقليدية أو نووية، وفقا لـ"فرانس برس".

وتنفي إيران على الدوام هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها الفضائي سلمي بحت.

إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية اعتبرت في بيان لها الجمعة في هذا الإطار أن "الصواريخ التي تحمل أقمارا اصطناعية تستخدم تكنولوجيات مرتبطة تماما بتلك المستخدمة لصنع صواريخ بالستية عابرة للقارات، وهذا الإطلاق يشكل تهديدا من قبل إيران".

يذكر أن إيران كانت قد أعلنت، يوم الخميس، أنها اختبرت "بنجاح" صاروخ "سيمرغ"، الذي تقول إنه قادر على حمل "أقمار صناعية" إلى الفضاء.