ترامب: أمريكا ستتخذ كل الخطوات لحماية نفسها بعد تجربة بيونغ يانغ الصاروخية

دان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية نفسها.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان للرئيس الأمريكي، نشره البيت الأبيض يوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة تدين هذه التجربة، وترفض ادعاءات النظام بأن هذه التجارب وهذه الأسلحة تضمن أمن كوريا الشمالية".

© Sputnik. Konstantin Tshalabov ردا على تجربة بيونغ يانغ...أمريكا وكوريا الجنوبية تطلقان صواريخ بالستية

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لضمان أمن الوطن الأمريكي وحماية حلفائنا في المنطقة".

ووصف ترامب التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بأنها "مغامرة" و"خطوة خطيرة للنظام الكوري الشمالي"، مشيرا إلى أن مثل هذه التجارب تؤدي إلى زيادة العزلة المفروضة على كوريا الشمالية وإضعاف اقتصادها ومعاناة الشعب.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مساء الجمعة ما يعتقد أنه صاروخ بالستي، باتجاه جزيرة هوكايدو اليابانية. وكانت هذه أول تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية بالليل.