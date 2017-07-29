ترامب: أمريكا ستتخذ كل الخطوات لحماية نفسها بعد تجربة بيونغ يانغ الصاروخية

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان للرئيس الأمريكي، نشره البيت الأبيض يوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة تدين هذه التجربة، وترفض ادعاءات النظام بأن هذه التجارب وهذه الأسلحة تضمن أمن كوريا الشمالية".
ووصف ترامب التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بأنها "مغامرة" و"خطوة خطيرة للنظام الكوري الشمالي"، مشيرا إلى أن مثل هذه التجارب تؤدي إلى زيادة العزلة المفروضة على كوريا الشمالية وإضعاف اقتصادها ومعاناة الشعب.
ويأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مساء الجمعة ما يعتقد أنه صاروخ بالستي، باتجاه جزيرة هوكايدو اليابانية. وكانت هذه أول تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية بالليل.
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