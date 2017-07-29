كوريا الجنوبية تستعد للرد على التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

أعلن وزير الدفاع لكوريا الجنوبية، سونغ يونغ مو، أن بلاده تستعد للرد على التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وستبحث نشر أنظمة صاروخية إضافية من نوع "ثاد" مع الولايات المتحدة.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية تعلن إطلاق ناجح ثاني لصاروخ بالستي

طوكيو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "يونهاب" عن وزير الدفاع قوله: "في وقت قريب سنبحث نشر أنظمة إضافية لصواريخ "ثاد" للدفاع الجوي، ونحن نعتزم، سوية مع قوات الردع للتحالف الأمريكي — الكوري الجنوبي، تطوير نظاما خاصا بنا للتصدي للخطر الصاروخي والنووي من قبل كوريا الشمالية".

وأكد الوزير أن "إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، لا يعتبر انتهاكا لعدة قرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل واستفزازا خطيرا يهدد شبه الجزيرة الكورية والسلام بالعالم".