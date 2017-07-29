البيت الأبيض: ترامب يؤيد فرض عقوبات على روسيا

أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي توقيع مشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس الأمريكي، حول فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس دونالد ترامب اطلع على الصيغة الأولية لمشروع القانون، ونظر في أهم عناصره. والآن اطلع على الصيغة النهائية، وبناء علىه تم أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار، وهو يؤيد مشروع القانون وينوي توقيعه".