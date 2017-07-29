الصين تدعو كوريا الشمالية للامتناع عن أعمال تؤدي إلى مزيد من التصعيد

بكين — سبوتنيك. وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، أن "الصين تدعو كوريا الشمالية للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن، ووقف الأعمال التي من شأنها أن تؤيدي إلى مزيد من التصعيد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية".
هذا، وقد أعلنت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عن إطلاق ناجح لصاروخ بالستي عابر للقارات. وقد تم إطلاق الصاروخ مساء الجمعة 28 تموز/يوليو بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وهذه هي العملية الثانية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية هذا الشهر، حيث تم إطلاق الصاروخ الأول يوم 4 تموز/يوليو الجاري.
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