الصين تدعو كوريا الشمالية للامتناع عن أعمال تؤدي إلى مزيد من التصعيد

دعت الصين كوريا الشمالية، اليوم السبت إلى الامتناع عن أعمال تؤدي إلى مزيد من التصعيد، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

بكين — سبوتنيك. وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، أن "الصين تدعو كوريا الشمالية للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن، ووقف الأعمال التي من شأنها أن تؤيدي إلى مزيد من التصعيد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف المتحدث: "نأمل بأن كافة الأطراف المعنية ستعمل بحذر من أجل تفادي تصعيد التوتر، وتتمكن من خلال جهود مشتركة من حماية السلام والاستقرار بالمنطقة".

هذا، وقد أعلنت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عن إطلاق ناجح لصاروخ بالستي عابر للقارات. وقد تم إطلاق الصاروخ مساء الجمعة 28 تموز/يوليو بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وهذه هي العملية الثانية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية هذا الشهر، حيث تم إطلاق الصاروخ الأول يوم 4 تموز/يوليو الجاري.