وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يبحثان إجراءات الرد على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية

وتجدر الإشارة إلى أن أول لقاء بين كيشيدا وكانغ كيونغ هوا قد يعقد يوم 7 آب/أغسطس على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "اسيان" في مانيلا.
ومن المقرر أن يشارك في القمة أيضا وزير الخارجية الكوري الشمالي لي يونغ هو.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عن إطلاق ناجح لصاروخ بالستي عابر للقارات.
وقد تم إطلاق الصاروخ مساء الجمعة 28 تموز/يوليو بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وهذه هي العملية الثانية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية هذا الشهر، حيث تم إطلاق الصاروخ الأول يوم 4 تموز/يوليو الجاري.
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