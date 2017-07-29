وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يبحثان إجراءات الرد على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية

بحث وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا مع نظيرته الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ هوا خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية والإجراءات للرد عليها.

© REUTERS/ KCNA الصين تدعو كوريا الشمالية للامتناع عن أعمال تؤدي إلى مزيد من التصعيد

طوكيو-سبوتنيك.وأفادت وكالة "يونهاب"، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الوزيرين "تبادلا الآراء حول الإجراءات للرد، بما في ذلك تبادل المعلومات حول إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية وتبني قرار في مجلس الأمن الدولي، يتضمن عقوبات شديدة".

وتجدر الإشارة إلى أن أول لقاء بين كيشيدا وكانغ كيونغ هوا قد يعقد يوم 7 آب/أغسطس على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "اسيان" في مانيلا.

ومن المقرر أن يشارك في القمة أيضا وزير الخارجية الكوري الشمالي لي يونغ هو.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عن إطلاق ناجح لصاروخ بالستي عابر للقارات.

وقد تم إطلاق الصاروخ مساء الجمعة 28 تموز/يوليو بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وهذه هي العملية الثانية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية هذا الشهر، حيث تم إطلاق الصاروخ الأول يوم 4 تموز/يوليو الجاري.