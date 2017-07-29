الحرس الثوري: البحرية الأمريكية حاولت مجددا "استفزاز" فرقاطات إيرانية

أعلنت العلاقات العامة التابعة للواء البحري "ذو الفقار" التابع للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت 29 يوليو/تموز، أن البحرية الأمريكية لا تزال تكرر تصرفاتها الاستفزازية تجاه الزوارق الإيراني في الخليج.

© Sputnik. Said Tsarnaev أول لقطات لإطلاق البحرية الأمريكية النار تجاه سفينة إيرانية (فيديو)

وقالت العلاقات العامة في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "بعد مضي عدة أيام على التصرف الاستفزازي، الذي قامت به سفينة أمريكية شمال الخليج بإطلاقها طلقات في الهواء أمام زورق دورية تابع للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، قامت قطع بحرية أمريكية بتصرف مماثل في المنطقة الوسطى للخليج".

وتابعت قائلة "في الساعة الرابعة بعد ظهر أمس الجمعة حسب التوقيت المحلي، بادرت حاملة الطائرات نيميتز والسفينة الحربية المرافقة لها، والتي كانت تحت رصد ومتابعة فرقاطات قاذفة صواريخ باللواء ذو الفقار، بإرسال مروحيات حلقت بالقرب من السفن الحربية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

ومضت قائلة "أطلقت البحرية الأمريكية قنابل تنوير تجا السفن الحربية الإيرانية، ولكن قوبل هذا بعدم اكتراث بهذا السلوك غير التقليدي وغير الطبيعي من السفن الأمريكية، وباشرت السفن الإيرانية مهمتها في المنطقة حتى غادرت حاملة الطائرات والسفينة الحربية المرافقة لها المنطقة".