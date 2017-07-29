ترشيح شهباز شريف لمنصب رئيس وزراء باكستان خلفا لشقيقه "نواز"

قرر الحزب الحاكم في باكستان، اليوم السبت 29 يوليو/تموز، ترشيح حاكم ولاية "بنجاب"، شهباز شريف، لمنصب رئيس الوزراء، خلفا لشقيقه، نواز شريف.

كما أعلن الحزب عن تعيين وزير النفط الباكستاني، شهيد حقان عباسي، هو من سيقوم بأعمال رئيس الوزراء قبل تعيين شهباز شريف.

وأشارت صحيفة "داون" الباكستانية إلى أن مصادر خاصة بها داخل حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية الحاكم، قرر ترشيح شهباز شريف لمنصب رئيس الوزراء، بعد إبعاد شقيقه، نواز شريف عن المنصب يوم أمس، إثر اتهامات فساد طالته وأسرته.

ونقلت الصحيفة الباكستانية عن مصادرها، قولها إن وزير النفط شهيد حقان عباسي سيقوم بأعمال رئيس الوزراء بشكل مؤقت حتى التعيين الرسمي بعد شهر ونصف.