"طالبان" تفجر سدا للمياه جنوب أفغانستان

فجرت مجموعة مسلحة من حركة "طالبان" الإرهابية، اليوم السبت، سدا للمياه في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان، ما سيتسبب في حرمان مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من المياه.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية نقلا عن السلطات المحلية إن "أعضاء جماعة طالبان استخدموا مواد متفجرة اليوم السبت لتفجير السد الواقع في حي شوراباك، بمقاطعة قندهار".

ونقلت الوكالة عن شرطي بالمقاطعة قوله إن "المزارعين أصابهم الفزع من تفجير السد خوفا من دمار سيلحق بأراضيهم وزراعتهم، حيث كان هذا السد يوفر المياه لنظام الري المحلي".

وبحسب الوكالة، لم تعلن جماعة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وتعاني أفغانستان، منذ أن سيطرت "طالبان"، على مساحة واسعة من المناطق الريفية، تدهورا أمنيا، إذ تشن الحركة المتشددة هجمات واسعة على المدن الأفغانية بغية توسيع نفوذها، في الوقت الذي يزداد فيه نفوذ تنظيم "داعش".

وفي الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري فقط، قتل ما لا يقل عن 715 مدنيا بعدما لقي قرابة 3500 شخصا حتفهم في 2016 وهو أكثر عام يسقط فيه قتلى من المدنيين في أفغانستان.

والأربعاء الماضي قُتل 26 جنديا في هجوم شنته طالبان على قاعدة عسكرية في قندهار.